Нужно сверстать сайт и поставить на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки272 просмотра

Главная и 6 внутрених стр

Оплата только по факту выполненной работы

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Макеты прилагаю 

MODX
6 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ramzes1565
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$130
5 дней
Отличный фрилансер .Приятно с ним работать .Человек выполнил всё качественно и в срок . Рекомендую
Крайне не рекомендую работать с Алексеем ,человек не оплатил работу . Постоянно были отговорки . Я ждал две недели после завершения проекта . И в итоге у меня биржа просит оставить отзыв . КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ . ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОДВЁЛ

Заявки фрилансеров

ramzes1565
Роман 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад