Верстка адаптивного Landing Page html, css, js без движка

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок499 просмотров

Добрый день! Нужен исполнитель для верстки лендинга. 

Макет и ТЗ по проекту: https://drive.google.com/open?id=1nEf-OBqzbXjkg8CFAxs6YGiukPgMxn2h

Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок - 4 дня.

Исходник дизайна в PSD будет предоставлен выбранному исполнителю. 

Прошу к отклику прикреплять ссылки на свои работы - для меня важно качество кода и адаптива. Жду ваших предложений.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
Gunis
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$120
4 дня
Escrow
Сергей всегда на связи, оперативно отвечает на запросы. Хороший кандидат для несложных проектов.
Задача поставлена хорошо, всегда на связи, проект затянулся по моей вине - подошли с пониманием и довели до конца.

Заявки фрилансеров

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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