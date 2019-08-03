Сверстать интернет магазин

Доброго дня, требуется вёрстка сайта на Drupal\WP, обязательно учесть вёрстку под СЕО, и работать непосредственно в связи с дизайнером и сеошником. Кандидата прошу быть как минимум с развитой логикой, те, которые требуют в ТЗ ...