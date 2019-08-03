Доброго дня, требуется вёрстка сайта на Drupal\WP, обязательно учесть вёрстку под СЕО, и работать непосредственно в связи с дизайнером и сеошником. Кандидата прошу быть как минимум с развитой логикой, те, которые требуют в ТЗ ...
Сверстать интернет магазин
Требуется профессионально сверстать интернет магазин. Нужен специалист с годами опыта, большим колличеством отзывов и портфолио. Предлагайте ваши цены!
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