Интересует адаптивная верстка из готового psd макета. Кол-во страниц не больше 12. Движок сайта CMS hscript шаблонизатор Smarty. 1. Адаптивный дизайн ; 2. Кроссбраузерное отображение; 3. Присутствует мультиязычность; 4. Страницы ...
Вёрстка сайта на Druple/WP
Доброго дня, требуется вёрстка сайта на Drupal\WP, обязательно учесть вёрстку под СЕО, и работать непосредственно в связи с дизайнером и сеошником.
Кандидата прошу быть как минимум с развитой логикой, те, которые требуют в ТЗ всё до мельчайших подробностей, можете не откликаться. Сайт для Веб студии, нужно так же понимать и знать как сделать качественную анимацию и плавность всех элементов, вот пример сайта о анимации которой я говорю - https://flex.media
Дизайнер будет с вами на связи для решения всех вопросов связанных с анимацией, макетом и логикой сайта.
Незаконченный макет главной страницы прилагаю, всего страниц будет в районе 20 из которых 15 будут под один шаблон с заменой текста и инфографики.
"Кек" - начните сообщения с этого слова, что бы знал, что вы ознакомились, Спасибо )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте!! Есть Real estate сайт, нужно немножко его подкоректировать и добавить новые данные. ТЗ скину.HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Верстка страницы по макету PSD.Завершен6 лет назад
Сайт https://hunterix.com/ Wordpress 1. иконки проектов нужны круглые, сейчас квадратные https://cloud.mail.ru/public/A8HT/3WN9yBdLE 2. при наведении уголки становятся квадратными, лучше если они не будут меняться https://cloud.mail.ru/public/3tPo/tsrHxKQ2s 3. ...Завершен6 лет назад
- $20
Вот этот лендинг скопировать надо https://h2o-cleaner.ru Внести изменения под нашу компанию, заявки настроить на Телеграм.Сделать сайт до утверждения.Есть контент который нужно убрать, обсудим с Исполнителем в ЛС, залить сайт на хостинг, хостинг к стати будет в ...Завершен6 лет назад
Всем привет! Необходимо сделать верстку полноэкранного сайта, дизайн полностью готов. Также сделать грамотную адаптацию под телефон, планшет и т.д. Нужно сделать очень качественно и в срок. Напишите, пожалуйста ...HTML-верстка50 заявокЗакрыт6 лет назад
Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig. Сайт – netbusi.ru. В шапке шаблона: 1. Поднять в самую верхнюю строку (там, где стоит Личный кабинет) между Сравнение и Личный кабинет поля для поиска (см. файл «Шапка»). ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт на prestashop http://megumishop.ru/ Требуется внести в него изменения: 1. Прикладываю картинки по 1 исправлению. Нужно уменьшить расстояние между строчками в левой колонке. В правой колонке добавить похожие стрелочки, чтобы визуально выделить подгруппу. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Когда листаешь сайт пальцем на apple-девайсах, скролл происходит не как обычно он должен происходить, а как-то замедленно. Насколько понимаю, проблема в вёрстке. Нужно исправить, и чтобы другое ничего не ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать шаблон для форума на движке xenforo 2. Если вы дизайнер и верстальщик в одном лице еще лучше, так как дизайнер тоже нужен. Бюджет может оговариваться! Пишите сроки и цену!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад