Вёрстка сайта на Druple/WP

Доброго дня, требуется вёрстка сайта на Drupal\WP, обязательно учесть вёрстку под СЕО, и работать непосредственно в связи с дизайнером и сеошником.

Кандидата прошу быть как минимум с развитой логикой, те, которые требуют в ТЗ всё до мельчайших подробностей, можете не откликаться. Сайт для Веб студии, нужно так же понимать и знать как сделать качественную анимацию и плавность всех элементов, вот пример сайта о анимации которой я говорю - https://flex.media

Дизайнер будет с вами на связи для решения всех вопросов связанных с анимацией, макетом и логикой сайта.

Незаконченный макет главной страницы прилагаю, всего страниц будет в районе 20 из которых 15 будут под один шаблон с заменой текста и инфографики.

"Кек" - начните сообщения с этого слова, что бы знал, что вы ознакомились, Спасибо )