Исправить верстку на сайте prestashop

Имеется сайт на prestashop http://megumishop.ru/

Требуется внести в него изменения:

1. Прикладываю картинки по 1 исправлению. Нужно уменьшить расстояние между строчками в левой колонке. В правой колонке добавить похожие стрелочки, чтобы визуально выделить подгруппу.

2. На сайте используется шрифт lato, но такое ощущение, что в этом меню используется другой шрифт, поправить тоже это.

3. Там же наверху меню "Бренды". Картинки логотипов заменить на текстовые названия этих брендов.