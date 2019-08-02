Исправить верстку на сайте prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок409 просмотров

Имеется сайт на prestashop http://megumishop.ru/

Требуется внести в него изменения:

1. Прикладываю картинки по 1 исправлению. Нужно уменьшить расстояние между строчками в левой колонке. В правой колонке добавить похожие стрелочки, чтобы визуально выделить подгруппу. 

2. На сайте используется шрифт lato, но такое ощущение, что в этом меню используется другой шрифт, поправить тоже это.

3. Там же наверху меню "Бренды". Картинки логотипов заменить на текстовые названия этих брендов.

PrestaShop
6 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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