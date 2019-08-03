Нужно сверстать шаблон для форума на движке xenforo 2. Если вы дизайнер и верстальщик в одном лице еще лучше, так как дизайнер тоже нужен. Бюджет может оговариваться! Пишите сроки и цену!
Доработка Real estate сайта
Здравствуйте!! Есть Real estate сайт, нужно немножко его подкоректировать и добавить новые данные.
ТЗ скину.
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