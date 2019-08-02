Программист верстальщик

Требуемый опыт работы: 1–3 годаПолная занятость, полный деньПрежде всего мы ищем в команду человека, который:Глубоко понимает и разбирается в том, что пишет, а также способен разобраться в чужом написанном коде, способный убрать все лишнее, чтобы сайт быстро грузился и корректно работалУмеет копировать/удалять/добавлять/изменять информацию на сайте, добавлять счетчики метрик на сайт, вставлять готовые коды от разных сервисов, устанавливать и настраивать трекеры (желательно)Умеющий верстать лендингиУмеет поставить мультипиксель, метрику на сайт/лендингУверенный backend разработчик, способный разобраться c API внешнего сервисаУмеет делать интеграции лендингов в различные црм системы (в приоритете CRM e-autopay)Умеющий работать в программе Adobe Photoshop базово и видео редакторе. На базовом уровне.Так же будет огромный + если есть опыт работы с рекламным кабинетом в FB, ВК или ОКС нас:Помощь маркетолога, который предоставит все тексты, крео, картинки, и т.д. (все что нужно для верстки лендингов)Рабочий график: с 10:00 до 19:00 Пн-Пт. Возможен гибкий удаленный.

Также если есть возможность работать локально в офисе, с удовольствием приглашаем к нам в команду в новый офис по адресу: ул. Смольная.Дружный молодой коллектив.а