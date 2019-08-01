Сверсать и поставить на Ворпрес.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок649 просмотров

Нужно создать похожий сайт http://budivelnic.com.ua и поставить его на Ворпрес, чтобы можно всё было редактировать все.

Будут еще дополнения обсужу с кандидатом.

6 лет назад
astar221
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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