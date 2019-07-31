Необходимо сверстать несколько макетов.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок268 просмотров

Необходимо сверстать несколько макетов:

1. Адаптивно.

2. Валидно.

3. Кроссбразуерно.

Обеспечить быструю загрузку и реализовать эффект как здесь:

http://avenirclinic.com/our-professionals

Макет похожий. Прилагаем к тендеру.

Если Вы хорошо справитесь с этой задачей - мы дадим Вам в работу еще несколько похожих по эффекту страниц.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка страниц

    Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка - SASS - Nunjaks - умение использовать svg иконки) сайт https://new.nn-sp.ru/ Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы ...

    SASS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка PSD-макетов

    $100

    Требуется адаптивно сверстать имеющиеся PSD-макеты (Десктоп) на Bootstrap v4.3.1.  Шрифты Lato: https://bit.ly/2ZntX0x﻿Playfair Display: https://bit.ly/2Yh9IF5﻿Важно Стили Bootstrap и дизайна должны быть в разных файлах .CSSМаксимально соблюдение интервалов, размеров и тп.Оплата Поэтапно либо ...

    BootstrapCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать главную страницу в Wordpress из Figma — Срочно

    Уважаемые фрилансеры! Спасибо за интерес к моему тендеру. Нужен фронт-энд разработчик, который сможет сверстать адаптивный макет главной страницы в Figma и реализовать её в Wordpress. Сам макет прилагаю.  Жду ...

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка + интеграция WP

    Задача: для существующего сайта сайта требуется адаптивная верстка шаблона под Word Press лендинга (14 экранов, прикрепленный файл). Требуется интегрировать в Word Press, настроить формы обратной связи, подписку на новости текущего шаблона, настроить переходы шапка/подвал. Детали можно обсудить ...

    WordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать аналоги четырёх страниц на Bootstrap 4

    Профессионалам Bootstrap 4 и любителям футбола будет особенно интересно.  Нам предстоит воссоздать 4 шаблона страниц известного сервиса sofascore (он свёрстан на flex, а нам надо Bootstrap 4). Страницы насыщены мелкими элементами, таблицами ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать и натянуть диз на дле

    $100

    Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз сайта fl-studio.ru на последнюю dle Там с сайта предусмотрена возможность добавлять треки на сайт пользователями, надо бы допилить форму добавления Вид диза прикреплен Без предоплаты! ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад