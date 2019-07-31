Необходимо сверстать несколько макетов:

1. Адаптивно.

2. Валидно.

3. Кроссбразуерно.

Обеспечить быструю загрузку и реализовать эффект как здесь:

http://avenirclinic.com/our-professionals

Макет похожий. Прилагаем к тендеру.

Если Вы хорошо справитесь с этой задачей - мы дадим Вам в работу еще несколько похожих по эффекту страниц.