Верстка страниц

Господа, нужен верстальщик. Адаптивная верстка

- SASS

- Nunjaks

- умение использовать svg иконки)

сайт https://new.nn-sp.ru/

Нужно что-то переделать из готовых - сейчас не совсем хорошо некоторые страницы отображаются на мобильных устройствах, сверстать несколько модалок и в целом пройтись по сайту "причесать"

верстки новых страниц нет, работа только по шлифовке готового сайта.

Работы дня на два.

Постоплата.