ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы, необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся. при клике на изображения- поп-ап, изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении ...
Адаптивная верстка + интеграция WP
Задача: для существующего сайта сайта требуется адаптивная верстка шаблона под Word Press лендинга (14 экранов, прикрепленный файл). Требуется интегрировать в Word Press, настроить формы обратной связи, подписку на новости текущего шаблона, настроить переходы шапка/подвал. Детали можно обсудить в личке.
Исходники: дизайн-макет (десктоп).
Заявки фрилансеров
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