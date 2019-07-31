Мобильная версия киношного лендинга с анимацией

Мобильный и планшетный макеты, должны открываться на весь экран, без прокрутки. Доступ к другим разделам только через меню (о фильме, герои, видео, галерея). На десктопе – должен отображаться отцентрированный планшетный макет.

После загрузки сайта должна отображаться HTML5 анимация появления героев. Так же анимация в разделе – Герои. Анимация готова, нужно только добавить на сайт.