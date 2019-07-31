Мобильная версия киношного лендинга с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок171 просмотр

Мобильный и планшетный макеты, должны открываться на весь экран, без прокрутки. Доступ к другим разделам только через меню (о фильме, герои, видео, галерея). На десктопе – должен отображаться отцентрированный планшетный макет. 

После загрузки сайта должна отображаться HTML5 анимация появления героев. Так же анимация в разделе – Герои. Анимация готова, нужно только добавить на сайт.

HTML
6 лет назад
filkhokhlov
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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