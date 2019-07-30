Верстка на Bootstrap4

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Закрыт29 заявок314 просмотров

Здравствуйте!

Нужно переверстать сайт по сетке Bootstrap4 и прикрутить типовые модули (слайдер, pop-up и тд)

6 лет назад
ldeee
Денис 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров