Необходимо: 1. Подобрать шаблон на React. 2. Разработать структуру админ панель, под будущую конфигурацию системы. Порядка 50 страниц.
Верстка блока подкатегорий
Для страниц Категорий нужно сделать блок выбора подкатегорий http://joxi.ru/12ME0jKUlLZnB2
При изменении ширины окна и уменьшении количества товаров в ряду, например до пяти, новый блок подкатегорий должен трансформироваться в двухрядный, примерно так http://joxi.ru/D2PJpQRCqa04lr и при этом ширина одного блока подкатегории должна быть такойже как и у товара http://joxi.ru/p27Kd7efK5G6Z2 http://joxi.ru/BA0jDvecM45zom . Вид блока при трех товарах в ряду http://joxi.ru/n2Yb457Ubn3OPA
На основе этого макета сделать главную страницу сайта. Блок категорий вставляем под баннером, но баннер пока скройте, http://joxi.ru/l2ZbD68UzepXR2 . Всего будет 16-21 категория.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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