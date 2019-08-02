Верстка блока подкатегорий

Для страниц Категорий нужно сделать блок выбора подкатегорий http://joxi.ru/12ME0jKUlLZnB2

При изменении ширины окна и уменьшении количества товаров в ряду, например до пяти, новый блок подкатегорий должен трансформироваться в двухрядный, примерно так http://joxi.ru/D2PJpQRCqa04lr и при этом ширина одного блока подкатегории должна быть такойже как и у товара http://joxi.ru/p27Kd7efK5G6Z2 http://joxi.ru/BA0jDvecM45zom . Вид блока при трех товарах в ряду http://joxi.ru/n2Yb457Ubn3OPA

На основе этого макета сделать главную страницу сайта. Блок категорий вставляем под баннером, но баннер пока скройте, http://joxi.ru/l2ZbD68UzepXR2 . Всего будет 16-21 категория.