Верстка блока подкатегорий

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок208 просмотров

Для страниц Категорий нужно сделать блок выбора подкатегорий http://joxi.ru/12ME0jKUlLZnB2

При изменении ширины окна и уменьшении количества товаров в ряду, например до пяти, новый блок подкатегорий должен трансформироваться в двухрядный, примерно так http://joxi.ru/D2PJpQRCqa04lr и при этом ширина одного блока подкатегории должна быть такойже как и у товара http://joxi.ru/p27Kd7efK5G6Z2 http://joxi.ru/BA0jDvecM45zom . Вид блока при трех товарах в ряду http://joxi.ru/n2Yb457Ubn3OPA

На основе этого макета сделать главную страницу сайта. Блок категорий вставляем под баннером, но баннер пока скройте, http://joxi.ru/l2ZbD68UzepXR2 . Всего будет 16-21 категория.  

6 лет назад
ak86
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Рекомендую. Задача выполнена точно, качественно и моментально. Спасибо.
Все моменты решили сразу в итоге быстро сделали работу, хороший заказчик рекомендую.

Заявки фрилансеров

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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