Верстка email письма

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Завершен8 заявок274 просмотра

Необходима кроссплатформенная html верстка email письма под популярные почтовые сервисы (mail, yandex, gmail и т.д.)

Исполнителю предоставляю ссылку на макет в фигме, уже вырезанные картинки.

FigmaHTML
6 лет назад
IfVar
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Proychev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$12
1 день
Escrow
Прекрасно выполненная работа. Большое спасибо!
Хорошо сработались, рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Proychev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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