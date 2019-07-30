Верстка email письма

Здравствуйте. Есть сайт на WP нужно полностью поправить ошибки верстки, надо чтобы сайт на 99% был по макету. Только стили без переделки функционала. Макет нарисован с адаптивностю. Вот сайт https://inmo-lux.web2all.pro/ А ...