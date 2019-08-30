Proychev

Станислав Proychev

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Здравствуй уважаемый заказчик!

Чем я занимаюсь:

  • Верстка html писем
  • Дизайн html писем
  • Дизайн и верстка сайтов
  • Рассылка email писем
  • Верстка html письма под mailchimp
  • Создания письма в блочном редакторе unisender, sendpulse, getresponse, mailchimp.
  • Обработка фотографий, вырезание объекта, цветокоррекция
  • Оптимизация скорости загрузки сайта для повышение рейтинга в поисковой выдаче
  • Установка админ панелей на статичные лендинги, сайты визитки
Связь со мной:

Почта: [email protected]

Телеграм: @proychev

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0 из 5

Отзывы заказчиков

Stingl
31 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
год назад
Вёрстка письма
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сверстать шаблон письма
Работа на уровне.
Рекомендую другим фрилансерам
Ответный отзыв
ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Сделать графический шаблон в Convead для рассылки писем.
Станислав отлично справился с заданием. Все сделано со вкусом и четко в срок. Рекомендую всем данного исполнителя!
Хорошо сработались, правильно поставленное ТЗ, приятное сотрудничество рекомендую)
Ответный отзыв
demon9
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сверстать письмо для unisender
AndroidSketch
Хорошо сверстал рассылку, быстро, четко, без багов, рекомендую!
Хороший заказчик, четкое ТЗ и правки, рекомендую для сотрудничества👍
Ответный отзыв
IfVar
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Верстка email письма
FigmaHTML
Прекрасно выполненная работа. Большое спасибо!
Хорошо сработались, рекомендую сотрудничать.
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