Здравствуй уважаемый заказчик!
Чем я занимаюсь:
- Верстка html писем
- Дизайн html писем
- Дизайн и верстка сайтов
- Рассылка email писем
- Верстка html письма под mailchimp
- Создания письма в блочном редакторе unisender, sendpulse, getresponse, mailchimp.
- Обработка фотографий, вырезание объекта, цветокоррекция
- Оптимизация скорости загрузки сайта для повышение рейтинга в поисковой выдаче
- Установка админ панелей на статичные лендинги, сайты визитки
Почта: [email protected]
Телеграм: @proychev
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
год назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа на уровне.
Ответный отзыв
Рекомендую другим фрилансерам
$16
10 баллов
5 лет назад
Станислав отлично справился с заданием. Все сделано со вкусом и четко в срок. Рекомендую всем данного исполнителя!
Ответный отзыв
Хорошо сработались, правильно поставленное ТЗ, приятное сотрудничество рекомендую)
$20
10 баллов
6 лет назад
AndroidSketch
Хорошо сверстал рассылку, быстро, четко, без багов, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ и правки, рекомендую для сотрудничества👍
$12
10 баллов
6 лет назад
FigmaHTML
Прекрасно выполненная работа. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Хорошо сработались, рекомендую сотрудничать.