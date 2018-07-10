Необходима кроссплатформенная html верстка email письма под популярные почтовые сервисы (mail, yandex, gmail и т.д.) Исполнителю предоставляю ссылку на макет в фигме, уже вырезанные картинки.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Необходима кроссплатформенная html верстка email письма под популярные почтовые сервисы (mail, yandex, gmail и т.д.) Исполнителю предоставляю ссылку на макет в фигме, уже вырезанные картинки.
Необходим человек, который может переводить тексты с русского на английский язык по тематике недвижимость (посуточная аренда квартир) и статьи для туриста в МСК (так-же преимущественно связанны так или иначе с недвижимостью). Присылайте пожалуйста цену ...
Необходим уникальный логотип, который будет запоминающимся, не сложным, приятным внешне. Использоваться будет на сайте, рекламных материалах, дисконт-картах.