IfVar

Александр Шевченко IfVar

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка email письма

    Необходима кроссплатформенная html верстка email письма под популярные почтовые сервисы (mail, yandex, gmail и т.д.) Исполнителю предоставляю ссылку на макет в фигме, уже вырезанные картинки.

    FigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переводчик текстов с русского на английский

    Необходим человек, который может переводить тексты с русского на английский язык по тематике недвижимость (посуточная аренда квартир) и статьи для туриста в МСК (так-же преимущественно связанны так или иначе с недвижимостью). Присылайте пожалуйста цену ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Proychev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Верстка email письма
FigmaHTML
Хорошо сработались, рекомендую сотрудничать.
Прекрасно выполненная работа. Большое спасибо!
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