Работаю как фрилансер. Сайты, лендинги под "ключ" с установкой на хостинг. Предпочтительно сложные проекты! Верстка.

Здравствуйте! Я web-разработчик.

Работаю в сфере IT-индустрии.

Профессионально занимаюсь разработкой сайтов разной степени сложности.

Пишу на языке html5 и css3. Адаптивно верстаю сайты на сетке bootstrap и создаю только валидный код. Обладаю всеми нужными навыками для

разработки сайтов различной сложности, начиная от сайтов-визиток,

магазинов, посадочных страниц, до крупных интернет гипермаркетов, досок

объявлений, корпоративных сайтов.

Мои навыки:

1. Html / Html 5

2. CSS (saas / less)

3. Java Script

4. JQuery

5. Bootstrap

6. Photoshop

7. Wordpress

8.Адаптивная верстка

9.Разработка лендинга

10. Разработка интернет-магазина

11.Сайт-портфолио

12. Сайт под ключ

Делаю качественно свою работу, подхожу к каждому проекту на сто процентов.

Буду рад сотрудничать с Вами!