Работаю как фрилансер. Сайты, лендинги под "ключ" с установкой на хостинг. Предпочтительно сложные проекты! Верстка.
Здравствуйте! Я web-разработчик.
Работаю в сфере IT-индустрии.
Профессионально занимаюсь разработкой сайтов разной степени сложности.
Пишу на языке html5 и css3. Адаптивно верстаю сайты на сетке bootstrap и создаю только валидный код. Обладаю всеми нужными навыками для
разработки сайтов различной сложности, начиная от сайтов-визиток,
магазинов, посадочных страниц, до крупных интернет гипермаркетов, досок
объявлений, корпоративных сайтов.
Мои навыки:
1. Html / Html 5
2. CSS (saas / less)
3. Java Script
4. JQuery
5. Bootstrap
6. Photoshop
7. Wordpress
8.Адаптивная верстка
9.Разработка лендинга
10. Разработка интернет-магазина
11.Сайт-портфолио
12. Сайт под ключ
Делаю качественно свою работу, подхожу к каждому проекту на сто процентов.
Буду рад сотрудничать с Вами!
Действие аккаунта приостановлено!
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$40
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Качественный, творческий подход. Вдумчивый и исполнительный.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, ставит четкие задачи.Приятный в общение. Рекомендую