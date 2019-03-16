Сайт ведущего мероприятий

Я в основном занимаюсь своей группой в vk. Но возникла необходимость в сайте. Все наполнение для него можно взять из группы, равно как и стилистику самого сайта.

Бюджет скромный, равно как и мои запросы. Ничего из ряда вон гениального мне не нужно, но и однотипный сайт на бесплатном конструкторе тоже не подойдет.

Что в рамках указанного бюджета готовы сделать вы?

https://vk.com/partytima