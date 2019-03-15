Сделать сайт по дизайну

Нужно создать сайт по готовому дизайну, нужен фронт и бек, есть сервер где находится старый сайт. Нужны главная страница + 4-5 дополнительных, одна из них страница новостей и тоже одна из них страница с оплатой банковской картой, остальные информационные с меню по главам. Сайт для благотворительного не прибыльного фонда. За разумную цену.