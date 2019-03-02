Адаптивная верстка из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce

$62
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка155 просмотров
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Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.

Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.

Бюджет: 4000 руб.

Сроки: 7 дней.

План работ (обязательно придерживаться):

Вторник 05.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая верстка главной страницы (ПК версия) - Демонстрация - Правки

Среда 06.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая верстка страницы каталог товаров и каталог услуг (ПК версия) - Демонстрация - Правки

Четверг 07.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая верстка страницы страница с товаром, страница с услугой, обычные страницы и записи (ПК версия) - Демонстрация - Правки

Пятница 08.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовый адаптив всех страниц - Демонстрация - Правки

Суббота 08.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая посадка на вордпресс  - Демонстрация - Правки

Суббота и воскресенье - Правки - Оплата

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.

Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо!

5 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
_prepross
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-4)
5 лет назад
$60
7 дней
WMZ
Не надежный исполнитель! Пропал и не выходит на связь!
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