Сделать сайт на опенкрат

Нужен одностраничник. Есть небольшая забегаловка, фастфуд. Есть логотип, название, меню и пара преимуществ. Остальное наполнение нужно будет тащить с конкурентов/аналогов. Нужно, чтобы в воскресенье был готов лендинг - не на конструкторе. Дизайн под мобильники, но и десктоп должен открываться нормально. Например: https://letofrunza.ru https://arbat62.ru http://klybnika-lounge.ru Согласен ...