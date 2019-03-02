Здравствуйте, Меня зовут Сергей. Я изготавливаю украшения - бижутерию ручной работы. Мне требуется закрытый сайт с регистрацией ЛИЧНОГО КАБИНЕТА каждого пользователя для проведения офф-лайн курсов по изготовлению бижутерии. Я переработал техзадание на изготовление сайта с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно сделать сайт на опенкрат
Все подробности я отправлю в личку
пишите цены за магазины
Макеты в psd есть и уже отрисованы
Нужна только верстка и программирование
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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