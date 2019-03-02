Сделать сайт на опенкрат

Сайты «под ключ»Завершен6 заявок219 просмотров
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Мне нужно сделать сайт на опенкрат

Все подробности я отправлю в личку

пишите цены за магазины 

Макеты в psd есть и уже отрисованы 

Нужна только верстка и программирование

5 лет назад
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Makesense
Михаил 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$200
7 дней
WMZ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хорошо поставленное тз. Быстрая оплата. В целом рекомендую, хорошая заказчица!!
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