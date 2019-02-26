Разработка сайта под ключ на Wordpress

Нужно разработать сайт на wordpress, вся информация в ТЗ. Бюджет ограничен, поэтому лучше использовать шаблон WP. Нужен человек, разбирающийся в wp.

Вообще, мне нужен в штат толковый программист, разбирающийся в wp. Проекты будут разные и разные цены. Будут вопросы – пишите