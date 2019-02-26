Создание сервиса видеоконсультаций

$3000
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок230 просмотров
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Необходимо создать сервис видеоконсультаций между врачами и пациентами, функционал сервиса аналогичный botkin.pro

Интересует работа с одним исполнителем, вебстудии большая просьба не беспокоить. Чтобы не описывать здесь весь функционал, заинтересованным разработчикам предлагаем ознакомиться с сайтом донором.

5 лет назад
kolesoxxx
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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