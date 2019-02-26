Разработать портал по типу Profi.ru

Добрый день, нужен обменник с платежными системами VISA / MasterCard Яндекс.Деньги WebMoney QIWI Кошелек а также BITCOIN По функционалу: авторасчет с комиссией простая админ панель сохранение емайл клиентов ручная и автоматическая обработка заявок для начала хочу узнать стоимость) с удовольствием отвечу на ваши вопросы и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день уважаемые мастера, спасибо что уделили мне немного времени.
требуется разработать портал/платформу по типу ПРОФИ РУ / ЮДУ
Просьба присылать заявки только тем командам и специалистам, которые реально смогут разработать столь не маленький функционал, сделать его грамотным, а может даже и в чем то и лучше чем у этих сайтов.
размах портала скромный, пока только 2 раздела, которые будут расширяться по мере развития проекта.
в целом разработанный вами сайт должен быть идентичен по функционалу с выше-озвученными сайтами, только дизайн другой
в качестве ознакомления советую посмотреть на эти сайты, зарегистрироваться там как исполнитель а также заказчик, поучаствовать во внутренних аукционах и вы сможете понять как все работает.
Более точного ТЗ на данный момент выкладывать не буду, т.к. он больше относится к дизайну, а не к функционалу.
Всем добра и отличного настроения.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком с использованием приватных ключей, это основное, и обменом Нужен человек, с опытом работы,чтобы он смог сам сделать всю работы в адекватные сроки и сможет приступить к работе прямо сейчасСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Примерное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1jqeuH8Kluyg52Jdibz2nBCxrnyUdl5jhF5byYERi6o8/edit?usp=sharing Все детали обсуждаются с вами, что вы посоветуете и как сделать. Что сейчас сделано 1. Куплен и установлен пакет [url=https://spark.laravel.com/]https://spark.laravel.com/[/url] для быстрого развертывания проектов. 2. Сделан редактор, в котором можно работать с графикой, вот ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на ВП. Он изначально работал как-то туповато, хотя не сказать что у него какойто супер сложный функционал, точнее сказать что это почти статичный сайт, но всетаки люди которые его разрабатывали умудрились сделать его ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $375
Цена 25 000 руб. Меньше можно. Больше нельзя. Срок до 20 календарных дней. ТЗ и примерный макет сайта — в файлах. (Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в реальности, понятно, будет не так). [b]ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! [/b] Сначала прочитайте ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $400
[b][u]CMS: CS-cart.[/u][/b] Производственная компания, сайт визитка-каталог, онлайн продаж нет. 2-3 категории, 5-10 товаров, расширенные описания, фото, видеогалерея, мультиязычность. дизайн без заморочек. промышленный. типа как тут вполне походит: [url=https://www.simtechdev.com/]https://www.simtechdev.com/[/url] оплата только Украина.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Требуется создание под ключ Лендинга для службы такси. Понятная админ панель, Возможность оплаты на сайте на основные платежные системы, привязка Яндекс и гугл аналитики, привязка мессенджеров и соц. сетей, адаптация под мобильную версию ( приложение ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать лендинг (1 стрница), 3 экрана. На основе шаблона. Заказчик - европейская компания. Требования к качеству работ высокие. Имеется: - выбранный шаблон - выбранное видео для 1-й страницы - фотографии для замены шаблонных - логотип Требуется - установить Wordspress - установить шаблон - установит фоновое видео ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать сайт на шаблоне (максимально близкому к примеру)(цвета к шаблону – желательно красно-синий, как в примере и меню так-же слева) следующие категории с подкатегориями с сайта [url=http://www.oskgroup.ru/]www.oskgroup.ru[/url] - о компании - направление деятельности - объекты - контакты наши тексты/лого для вставки имеются Пишем ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад