Разработать портал по типу Profi.ru

добрый день уважаемые мастера, спасибо что уделили мне немного времени.

требуется разработать портал/платформу по типу ПРОФИ РУ / ЮДУ

Просьба присылать заявки только тем командам и специалистам, которые реально смогут разработать столь не маленький функционал, сделать его грамотным, а может даже и в чем то и лучше чем у этих сайтов.

размах портала скромный, пока только 2 раздела, которые будут расширяться по мере развития проекта.

в целом разработанный вами сайт должен быть идентичен по функционалу с выше-озвученными сайтами, только дизайн другой

в качестве ознакомления советую посмотреть на эти сайты, зарегистрироваться там как исполнитель а также заказчик, поучаствовать во внутренних аукционах и вы сможете понять как все работает.

Более точного ТЗ на данный момент выкладывать не буду, т.к. он больше относится к дизайну, а не к функционалу.

Всем добра и отличного настроения.