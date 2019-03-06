Оптимизация скорости работы вордпресс сайта

Есть сайт на ВП. Он изначально работал как-то туповато, хотя не сказать что у него какойто супер сложный функционал, точнее сказать что это почти статичный сайт, но всетаки люди которые его разрабатывали умудрились сделать его медленным, но было терпимо. В последнее время он начал регулярно "висеть" панель хостинга иногда показывает 100% загрузки и тогда вообще выдает белый экран с ошибкой. В общем нужно как-то решить эту проблему. Скажу сразу что поставить плагины, оптимизировать картиночки и т.д. это умеем сами. здесь нужен человек с опытом, скорее всего придется чтото менять в архитектуре того как он сделан или вообще переписать без движка. В общем вам виднее, но проблему нужно решать и как можно быстрее. Спасибо за заявки!