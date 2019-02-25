Сайт-визитка

Есть 2 задания: 1. Необходимо сделать клон сайта 1в1 как пропертифаиндер, где помимо представленных объектов будут и наши (Есть файл выгрузки) 2. У нас есть сайт аимекс. Имеем слишко много костылей, и слишком много всего отваливается. Так ...