Сайт бронирования недвижимости

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки174 просмотра
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- Сайт бронирования недвижимости

- Внешний вид примерно суточно ру

- личный кабинет пользователя

- верификация пользователя

- оплата онлайн

- Личный кабинет Хотельера, упрощеный PMS (календарь,цены, описание номеров, заселить выселить, хранение данных клиентов)

- Построение бизнес процесса (лучше как в битрикс самим)

- интеграция со сторонним ПО (автоматизация отсылаинформации)

5 лет назад
spartanets83
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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