Создание персонального сайта

Занимаюсь монолитными лестницами. Нужен сайт простои и понятный который предлагает и продает меня как лучшего мастера в сфере монолитных лестниц для заказчиков и конструкторских бюро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта специалиста, индивидуального сайта-визитки с комфортной cmos:
- Хотелось бы элегантный и одновременно простой Дизайн (типа сайта apple.com)
- Верстка адаптивная, HTML
- Наполнение контентом (копирайтинг )
- Админ панель
- Желательна разработка сайта на платформе Laravel
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