Нужен интернет-магазин, который будет работать в связке с 1с, с автовыгрузкой товаров и тд. Должна быть онлайн оплата и тд ВАЖНО! Желательно, что бы это было на ВП + Elementor (Но если вы можете это реализовать другим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сайт на вордпресс.
Будет 3 типа страниц - главная, услуга (сокращенная версия главной) и страница блога.
Вот пример хорошего дизайна и структуры gwd.ru
Дизайн - уникализированный шаблон.
От исполнителя:
- Хорошее знание Вордпресс
- Чувство стиля
- Знание html и адаптивной верстки
- Хотя бы базовое знание php
- Ответственность и внимание к деталям.
Обязательно пишите примерную стоимость работы (можно от и до) и время.
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