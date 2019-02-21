Сайт с ЛК для учета реферального вознаграждения

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок141 просмотр
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сайт  с ЛК для учета реферального вознаграждения с упором на отображение статистики, дизайн, юзабилити и пр. не так важны так как предназначены не для клиентов, а для сотрудников.  наличие админки, сделать нужно на популярном движке 

5 лет назад
DmitriuPetrovich
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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