Создание лендингов на платформе Tilda

главная страница на которой размещаются 1 фотография и биоглрафи председателя, а также напутствие садоводам, а также 3 фотографии членов правления. ВСЕ ФОТОГРАФИИ изготовлены в WORDe. 1 закладка - УСТАВ и ЗАКОН о садоводах. 2 закладка ПРИКАЗЫ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать несколько лендингов:
1) Инфобиз под личный бренд
2) Лендинг – визитка благотворительного фонда
3) Лендинг с формой заявки в стиле квиз я настройкой яндекс директа под ритуальные услуги
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Создание сайта с нуля на хостинге компании. Требования к исполнителю: Идеальные знания HTML5, CSS3, JS. Возможно дальнейшее сотрудничество.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Вводная информация : в РБ в 2009 издан закон об электронном документе и электронной цифровой подписи ЭЦП. Электронный документ подписанный ЭЦП имеет такую же юридическую силу, как и бумажный с печатью и подписью. Электронные ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется одностраничный сайт транспортной компании, без лишней информации и текстов, на сайте будет размещен прайс и контакты, а так же небольшое описание компании. в рекламу вкладываться не планирую поэтому наполнять сайт текстами не нужными не ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Отрисовать дизайн по моемe макету jpg (psd нет нужно сделать) 2. Сверстать и Натянуть на WordPress (адаптив) ( возможно рассмотрю другое) 3. Перенести инфо со старого ресурса) На сайте всего около 20 стр. Рисовать нужно штук 5-7. Цены ставим реальные. Сайт ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен дизайн и верстка сайта + подключение CMS Сайт на тематику строительство Сроки 2 недели В заявках указать телеграмСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт нужен для рекламы (таргета) в инста, то есть человек видит в ленте рекламу, кликает на "Подробнее" и переходит на этот сайт, сайт будет максимально простой (мне не нужно создавать его с нуля, можно взять ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день нужно сделать сайт структура подобная, шаблон тот что вы предложите.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создание лендинга под проект«Кредитный брокер» «под ключ» (с валидной кроссбраузерной адаптивной вёрсткой на 4 экрана). Подробное ТЗ и структурная схема с описанием функционала будут предоставлены. Есть тексты для половины блоков. Для остальных надо будет написать (рерайт и ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms wordpress Дизайн по ссылке [url=https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS]https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS[/url] + слайды. Описание того что надо сделать [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3[/url] Должен быть блог внутренние страницы (описания услуги) Они шаблнонные - здесь дизайн [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn[/url] По окончании этой работы (главная старница), надо ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад