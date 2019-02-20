Создание лендингов на платформе Tilda

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок162 просмотра
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Необходимо сделать несколько лендингов: 

1) Инфобиз под личный бренд 

2) Лендинг – визитка благотворительного фонда 

3) Лендинг с формой заявки в стиле квиз я настройкой яндекс директа под ритуальные услуги

Tilda
5 лет назад
zimingeorgiy
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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