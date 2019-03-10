Сайт для садоводов

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок288 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

главная страница на которой размещаются 1 фотография и биоглрафи председателя, а также напутствие садоводам, а также 3 фотографии членов правления. ВСЕ ФОТОГРАФИИ изготовлены в WORDe. 1 закладка - УСТАВ и ЗАКОН о садоводах.

2 закладка ПРИКАЗЫ и РАСПОРЯЖЕНИЯ. 3 закладка Куплю-Продам (заполняется WORD-файл. Меняется еженедельно) 4 закладка оплатить за:

за газ

за свет

за воду

за мусор

За паевой взнос

за целевой взнос

(эквайринг-ссылки на 5 субсчетов в ТИНЬКОФФ -БАНКЕ) оплата через карточку любого банка.

5 страница КОНТАКТЫ (адрес, телефон правления, E-mail. обращение с сайта к руководству - попадает на почту правления.

Каждая страничка имеет свою заставку (рисунок). Приказы, РАСПОРЯЖЕНИЯ, Новости (ссылки на WORD файлы) в трех колонках, которые можно прочитать или сохранить. Коррекции вношу я

5 лет назад
mt-kama
67 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
denopt17
Денис 
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$5
5 дней
Великолепное исполнение. Космическая скорость исполнения заказа. ПРОФЕССИОНАЛ!!! Рекомендую Дениса ВСЕМ, кто хочет получить сайт быстро и качественно. А еще хочется отметить незаурядный оригинальный художественный вкус Даниса. СПАСИБО ДЕНИС!!!
Приятный заказчик, работать с такими одно удовольствие!
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