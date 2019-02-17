Сделать сайт на платформе WebFlow

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок524 просмотра
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Добрый день! необходимо содать сайт на платформе WebFlow. Жедательно потом его синхронизировать с WordPress. Или хотя бы сделать дизайн плюс верстку.

Подробное ТЗ направлю личном общение.

Спасибо!

5 лет назад
Tankgirl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
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