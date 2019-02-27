Сайт на Wordpress по макетам

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки188 просмотров
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Добрый день. Нужен ещё один сайт, так же на вордпресс, макеты сброшу на почту. Прошу оценить

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
analarina
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
7 дней назад
Выбранный исполнитель
GorKa
Павел 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$300
10 дней
Второй раз хочу сказать огромное спасибо за проделанную работу! Всё качественно и вовремя! Рекомендую сотрудничество!
Отличный заказчик. Чёткие задачи, своевременная оплата, всегда на связи, с радостью буду работать дальше.
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