Некоммерческий новостной сайт под ключ (WordPress).

ТЗ и примерный макет сайта надо скачать здесь http://newsforlife.info/

(Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в реальности,

понятно, будет не так. Но можно пощелкать по меню, чтобы понять структуру

сайта)

ПОЖАЛУЙСТА!!!!