Создать landing page для кулинарных курсов

Здравствуйте, Меня зовут Сергей. Я изготавливаю украшения - бижутерию ручной работы. Мне требуется закрытый сайт с регистрацией ЛИЧНОГО КАБИНЕТА каждого пользователя для проведения офф-лайн курсов по изготовлению бижутерии. Я переработал техзадание на изготовление сайта с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен продающий лендинг для курсов. Пример — https://eda.ru/school/tikhonov
Требования:
- чат
- кнопка "Записаться на курсы"
- продающие тексты
Фото, видео предоставим.
В отклике указывайте сроки, стоимость, Ваши работы (только лендинги).
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