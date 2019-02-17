Создать landing page для кулинарных курсов

$115
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок513 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен продающий лендинг для курсов. Пример — https://eda.ru/school/tikhonov

Требования:

- чат

- кнопка "Записаться на курсы"

- продающие тексты

Фото, видео предоставим.

В отклике указывайте сроки, стоимость, Ваши работы (только лендинги).

5 лет назад
GloboRu
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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