Лэндинг под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок213 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен лэндинг под ключ. ТЗ прилагаем. Нужен лэндинг на цмс Вордпресс + адаптивка под мобильные и планшеты.

Наша целевая аудитория это люди 30-40 лет. Нужен уникальный, серьезный, стильный и красивый дизайн.

Мы занимаемся написанием кандидатских и докторских диссертаций на заказ.

Сайты, которые нравятся по дизайну:

www.bali-event.ru/

www.capitolia.ru/

www.profi-septik.ru

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5 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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