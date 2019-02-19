Лэндинг под ключ

ТЗ и примерный макет сайта надо скачать здесь [url=http://newsforlife.info/]http://newsforlife.info/[/url] (Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в реальности, понятно, будет не так. Но можно пощелкать по меню, чтобы понять структуру сайта) [b]ПОЖАЛУЙСТА!!!![/b] Сначала прочитайте ТЗ и посмотрите прототип. ...