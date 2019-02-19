Сайт и лого

Добрый день! Хочу уточнить по поводу цен на ваши работы. Сколько будет стоить лэндинг и сайт предназначенный для клиники, а также создание логотипа и сайта с этим логотипом? Хотела уточнить цену на все работы ( их 4) по отдельности и сроки их исполнения. Спасибо. С уважением, Динара.