Создание лендинга на WP по структурной схеме

главная страница на которой размещаются 1 фотография и биоглрафи председателя, а также напутствие садоводам, а также 3 фотографии членов правления. ВСЕ ФОТОГРАФИИ изготовлены в WORDe. 1 закладка - УСТАВ и ЗАКОН о садоводах. 2 закладка ПРИКАЗЫ ...
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Требуется создание лендинга под проект«Кредитный брокер» «под ключ» (с валидной кроссбраузерной адаптивной вёрсткой на 4 экрана). Подробное ТЗ и структурная схема с описанием функционала будут предоставлены. Есть тексты для половины блоков. Для остальных надо будет написать (рерайт и копирайт). Сайт одностраничный. Задача — сбор заявок. Дизайн простой, без особых наворотов. Также, вероятно,скоро потребуется ещё один лендинг. Поэтому ищу надёжного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
Выбирать исполнителя буду по стоимости, качеству работ и срокам.
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>> Смотрите подробное ТЗ со схемой лендинга в приложении.
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Жду ваших предложений. Укажите цену и срок выполнения работ по моему ТЗ.
С уважением, Евгений
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Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms wordpress Дизайн по ссылке [url=https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS]https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS[/url] + слайды. Описание того что надо сделать [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3[/url] Должен быть блог внутренние страницы (описания услуги) Они шаблнонные - здесь дизайн [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn[/url] По окончании этой работы (главная старница), надо ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
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