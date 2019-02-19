Создание лендинга на WP по структурной схеме

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание лендинга под проект«Кредитный брокер» «под ключ» (с валидной кроссбраузерной адаптивной вёрсткой на 4 экрана). Подробное ТЗ и структурная схема с описанием функционала будут предоставлены. Есть тексты для половины блоков. Для остальных надо будет написать (рерайт и копирайт). Сайт одностраничный. Задача — сбор заявок. Дизайн простой, без особых наворотов. Также, вероятно,скоро потребуется ещё один лендинг. Поэтому ищу надёжного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

 

Выбирать исполнителя буду по стоимости, качеству работ и срокам.

___________________________________________________________________

>> Смотрите подробное ТЗ со схемой лендинга в приложении.

____________________________________________________________________

Жду ваших предложений. Укажите цену и срок выполнения работ по моему ТЗ. 

С уважением, Евгений

5 лет назад
amphitrion
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для садоводов

    главная страница на которой размещаются 1 фотография и биоглрафи председателя, а также напутствие садоводам, а также 3 фотографии членов правления. ВСЕ ФОТОГРАФИИ изготовлены в WORDe. 1 закладка - УСТАВ и ЗАКОН о садоводах. 2 закладка ПРИКАЗЫ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо создать сайт на wordpress – дизайн есть

    Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms  wordpress  Дизайн по ссылке [url=https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS]https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS[/url] + слайды. Описание того что надо сделать [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3[/url] Должен быть блог внутренние страницы (описания услуги) Они шаблнонные - здесь дизайн [url=https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn[/url] По окончании этой работы (главная старница), надо ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт и лого

    Добрый день! Хочу уточнить по поводу цен на ваши работы. Сколько будет стоить лэндинг и сайт предназначенный для клиники, а также создание логотипа и сайта с этим логотипом? Хотела уточнить цену на все работы ( ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт wordpress

    Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms  wordpress   Дизайн по ссылке  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS  + слайды.    Описание того что надо сделать   https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3 Должен быть    блог   внутренние страницы (описания услуги)  Они шаблнонные    - здесь дизайн  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn По окончании этой работы (главная ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лэндинг под ключ

    Здравствуйте. Нужен лэндинг под ключ. ТЗ прилагаем. Нужен лэндинг на цмс Вордпресс + адаптивка под мобильные и планшеты. Наша целевая аудитория это люди 30-40 лет. Нужен уникальный, серьезный, стильный и красивый дизайн. Мы ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Некоммерческий новостной сайт под ключ (WordPress).

    ТЗ и примерный макет сайта надо скачать здесь [url=http://newsforlife.info/]http://newsforlife.info/[/url] (Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в реальности, понятно, будет не так. Но можно пощелкать по меню, чтобы понять структуру сайта) [b]ПОЖАЛУЙСТА!!!![/b] Сначала прочитайте ТЗ и посмотрите прототип. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать landing page для кулинарных курсов

    $115

    Нужен продающий лендинг для курсов. Пример — [url=https://eda.ru/school/tikhonov]https://eda.ru/school/tikhonov[/url] Требования: - чат - кнопка "Записаться на курсы" - продающие тексты Фото, видео предоставим. В отклике указывайте сроки, стоимость, Ваши работы (только лендинги).

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт на платформе WebFlow

    Добрый день! необходимо содать сайт на платформе WebFlow. Жедательно потом его синхронизировать с WordPress. Или хотя бы сделать дизайн плюс верстку. Подробное ТЗ направлю личном общение. Спасибо!

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать продающий сайт

    Необходимо создать продающий сайт.  Образец сайта:  http://sumka-roddom.ru Напишите свою стоимость, срок изготовления - рассмотрим лучшую цену, и обязательно приложите образцы своих работ!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад