Создание лендинга на WP по структурной схеме

Требуется создание лендинга под проект«Кредитный брокер» «под ключ» (с валидной кроссбраузерной адаптивной вёрсткой на 4 экрана). Подробное ТЗ и структурная схема с описанием функционала будут предоставлены. Есть тексты для половины блоков. Для остальных надо будет написать (рерайт и копирайт). Сайт одностраничный. Задача — сбор заявок. Дизайн простой, без особых наворотов. Также, вероятно,скоро потребуется ещё один лендинг. Поэтому ищу надёжного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

Выбирать исполнителя буду по стоимости, качеству работ и срокам.

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>> Смотрите подробное ТЗ со схемой лендинга в приложении.

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Жду ваших предложений. Укажите цену и срок выполнения работ по моему ТЗ.

С уважением, Евгений