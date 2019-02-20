Сайт + продвижение

Добрый день!

Вводная информация : в РБ в 2009 издан закон об электронном документе и электронной цифровой подписи ЭЦП. Электронный документ подписанный ЭЦП имеет такую же юридическую силу, как и бумажный с печатью и подписью. Электронные документы с ЭЦП могут использоваться во всех областях экономики - банки, суды и т.д.

Мы - ООО "Электронные документы и накладные", разработчик решения, владелец и оператор "портала обмена электронными документами "ЭДИН" в РБ" - https://www.edn.by.

Портал работает на рынке B&B и обеспечивает возможность обмена всеми типами электронных документов между предприятиями РБ.

Типы документов:

- EDI обмен заказами торговые сети поставщик

- ЭТТН электронные товарно-транспортные накладные - для этого у нас есть государственный аттестат

- юридически значимые электронные документы (договора, акты выполненных работ и другие) с использованием ЭЦП - электронной цифровой подписи формата PDF.

Используя наш сервис предприятия нашей стороны повышают эффективность свой работы, снижают издержки связанные обращением бумажных документов.

Что у нас есть и что отличает от конкурентов:

- собственный центр разработки - быстро адаптируемся под требования заказчиков;

- собственная интеграция с "1С: Предприятие" - позволяющая предприятиям работать непосредственно с порталом из "1С"; в какой то мере сервис или портал ориентирован на пользователей, которые используют 1С.

- клиентская база - ЕВРОТОРГ, МТС и другие;

- технологичность, которая позволяет подключаться нашим клиентам быстро к сервису и приглашать своих партнеров;

- отличная поддержка пользователей

- молодая и инициативная команда ;

Что мы хотим.

1. Информировать РБ об этом портале и его возможностях - все предприятия страны должны знать о нас, так как за этим будущее и выгодно.

2. Технологически мы готовы сделать этот сервис массовым.

3. Переделать наш https://www.edn.by на что то более технологичное + продвижение

4. Переделать сайт http://1c-edo.ru для нашего рынка, так как мы фактически делаем тот же самое + продвижение

5. Через сайт http://1c-edo.ru подтянуть партнеров 1С в РБ

6. Соцсети - страница, как минимум FB

7. Коопирайтинг и сопровождение.

В нашей концепции мы не очень хотим иметь отдел продаж.