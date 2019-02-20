Сайт + продвижение

главная страница на которой размещаются 1 фотография и биоглрафи председателя, а также напутствие садоводам, а также 3 фотографии членов правления. ВСЕ ФОТОГРАФИИ изготовлены в WORDe. 1 закладка - УСТАВ и ЗАКОН о садоводах. 2 закладка ПРИКАЗЫ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Вводная информация : в РБ в 2009 издан закон об электронном документе и электронной цифровой подписи ЭЦП. Электронный документ подписанный ЭЦП имеет такую же юридическую силу, как и бумажный с печатью и подписью. Электронные документы с ЭЦП могут использоваться во всех областях экономики - банки, суды и т.д.
Мы - ООО "Электронные документы и накладные", разработчик решения, владелец и оператор "портала обмена электронными документами "ЭДИН" в РБ" - https://www.edn.by.
Портал работает на рынке B&B и обеспечивает возможность обмена всеми типами электронных документов между предприятиями РБ.
Типы документов:
- EDI обмен заказами торговые сети поставщик
- ЭТТН электронные товарно-транспортные накладные - для этого у нас есть государственный аттестат
- юридически значимые электронные документы (договора, акты выполненных работ и другие) с использованием ЭЦП - электронной цифровой подписи формата PDF.
Используя наш сервис предприятия нашей стороны повышают эффективность свой работы, снижают издержки связанные обращением бумажных документов.
Что у нас есть и что отличает от конкурентов:
- собственный центр разработки - быстро адаптируемся под требования заказчиков;
- собственная интеграция с "1С: Предприятие" - позволяющая предприятиям работать непосредственно с порталом из "1С"; в какой то мере сервис или портал ориентирован на пользователей, которые используют 1С.
- клиентская база - ЕВРОТОРГ, МТС и другие;
- технологичность, которая позволяет подключаться нашим клиентам быстро к сервису и приглашать своих партнеров;
- отличная поддержка пользователей
- молодая и инициативная команда ;
Что мы хотим.
1. Информировать РБ об этом портале и его возможностях - все предприятия страны должны знать о нас, так как за этим будущее и выгодно.
2. Технологически мы готовы сделать этот сервис массовым.
3. Переделать наш https://www.edn.by на что то более технологичное + продвижение
4. Переделать сайт http://1c-edo.ru для нашего рынка, так как мы фактически делаем тот же самое + продвижение
5. Через сайт http://1c-edo.ru подтянуть партнеров 1С в РБ
6. Соцсети - страница, как минимум FB
7. Коопирайтинг и сопровождение.
В нашей концепции мы не очень хотим иметь отдел продаж.
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