главная страница на которой размещаются 1 фотография и биоглрафи председателя, а также напутствие садоводам, а также 3 фотографии членов правления. ВСЕ ФОТОГРАФИИ изготовлены в WORDe. 1 закладка - УСТАВ и ЗАКОН о садоводах. 2 закладка ПРИКАЗЫ ...
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Требуется одностраничный сайт транспортной компании, без лишней информации и текстов, на сайте будет размещен прайс и контакты, а так же небольшое описание компании. в рекламу вкладываться не планирую поэтому наполнять сайт текстами не нужными не хочу, только необходимая информация. Бюджет небольшой, это скорее сайт визитка, лого сделаны, домен и хостинг куплен, нужно только сделать и подвесить сайт
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