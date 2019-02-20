Требуется одностраничный сайт транспортной компании, без лишней информации и текстов, на сайте будет размещен прайс и контакты, а так же небольшое описание компании. в рекламу вкладываться не планирую поэтому наполнять сайт текстами не нужными не хочу, только необходимая информация. Бюджет небольшой, это скорее сайт визитка, лого сделаны, домен и хостинг куплен, нужно только сделать и подвесить сайт