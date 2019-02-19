Создать одностраничный сайт (landing page)

Сайт нужен для рекламы (таргета) в инста, то есть человек видит в ленте рекламу, кликает на "Подробнее" и переходит на этот сайт, сайт будет максимально простой (мне не нужно создавать его с нуля, можно взять шаблон и просто поменять данные, фон, вставить фото, видео, то есть адаптировать под мою тематику)

Таких сайтов мне нужна пока 2 (на 2 вида товара) , но в будущем товаров будет много, на каждый товар - свой сайт, поэтому ищу человека для долгосрочной работы

Тематика сайта - детские развивающие игрушки и наборы

Как я вижу сайт (моб.версия) - первое - это детское оформление (фон пастельных тонов), первое что видит человек - это фото игрушки + заголовок, таймер, и большая кнопка Заказать, потом уже можно разместить более подробные фото, видео ролик и что либо на подобие этого

!!! один момент, сами фото товара будут только в конце месяца, хочу просто чтобы все уже подготовить , чтобы потом только вставить фото и все