Landing page строительной компании для yandex direct

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нужен лендинг для строительной компании, 4 разные сферы, один шаблон.
заголовок, текст, фото, цены, контакты
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