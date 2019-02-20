Игровой сайт под ключ

$300
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок200 просмотров
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в общем суть сайта, что бы люди играли на коины друг с другом, коин - внутриигровая валюта.

сайт с каждой игры получает % общая рулетка 10%  и 1х1 5% прибыли с 1-ой игры

внутриигровая валюта:  1коин - 0.5$

мин ставка - 1 coin.

сумма ставки круглая - 1,2,3,4 и т.д

регистрация через маил-пароль, вк, fc, gmail 

восстановление пароля по почте.

сделать оптимизацию под телефон, планшет, телевизор, компьютер.

сайт сделать на двух языках, как руccкоязычный и eng

в шапке должно быть: главная, рефералка, акции, личный кабинет, инфо, промокод, ввод/вывод средств, выход/вход RU/ENG

шапка должна располагаться вверху.

ГЛАВНАЯ

экран разделен на 2 части

левая часть это общая рулетка, где каждый игрок может поставить любую сумму, чем больше, тем больше у него шанс выйгрыша.

перед началом игры, идет отсчет 30 сек, в течении этого вренмени игроки должны поставить свою сумму и как время кончается за 3 сек

идет ненавязчивый сигнал информирующий о старте рулети.

победитель получает всю сумму, минус процент сайта.

правая сторона игры 1х1 - где видны созданные комнаты игроками и можно создать свою.

игрок может создать комнату, выставить сумму на которую хочет играть и ждать др. чела пока он к нему не присоединится. как только чел зашел идет 

отсчет 5 сек с ненавязчивым звуковым сопровождеинем и начинается крутиться рулетка.

при играх ники игроков отображаются для всех, т.е каждый видит кто сколько ставит.

РЕФЕРАЛКА

игрок имеет автоматически сгенерированную реф. ссылку и может  создать свой промокод из латинских букв, длиной не больше 15 символов.

кто пригласил:

будет иметь 1% прибыли с выйгрыша приглашенного с рулетки 1х1 и 2% с выйгранной общей рулетки.

кто вписал промокод:

у того не будет комиссии сайта при выводе средств.

Указать информацию как работает промокод  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

в личном кабинете вся информация о прошлых играх: вин/луз, сколько ставил, с кем играл и т.п, видно сколько рефералов и сколько

коинов они ему принесли, можно перевести на основной счет.

Так же при регистрации чел придумывает себе ник и может загрузить себе аватар, так же он может это изменить 

в личном кабинете. 

ПОПОЛНЕНИ И ВЫВОД СРЕДСТВ:

сделать автоматическое пополнение и вывод

можно через кассы, но игрок оплачивает сам комиссию, киви через апи без %                                                 ОБСУДИТЬ?????

при вводе промокода или регистрации через реф. ссылку комиссия сайта при выводе средств становится равна 0, а так она 2%

в выплатах виден ник игрока и сколько он вывел с сайта

различные виды пополнения, под каждым указанна комиссия

как мне понять, где деньги игроков, а где заработанные?                                                                   ОБСУДИТЬ!!!!! 

дизайн сайта, не обычный, современный, что бы все было на глаза у игрока и понятно, что бы появлялись всякие ляльки при выйгреше, т.е допустим при 

вине 5 раз подряд будет 

появляться фейерверк и звуковое сопровождение) на свое усмотрение)

ЧАТ: 

можно выбрать ру чат енг чат, писать в чате можно после 3 дней регистрации.

ИНФО:

инфа о сайте как он работает, как играть

написать за что пологается бан в чате -  мат: 1 день, угрозы - 5ч и т.п

подвал:

политика конфендициальности, почта связь. Ну и что там обычно еще пишут.

АДМИН ПАНЕЛЬ:

все % сайта можно изминить в ручную

в акциях и инфо сделать простенький редактор(менять цвет, шрифт, маштаб букв) что бы самому писать текст.

можно раздавать мут в чате

разделить права как главный админ, который имеет досутп ко всему и администратор, который только выдает мут в чате.

5 лет назад
l3m0FF
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Xalid8989
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$115
6 дней
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