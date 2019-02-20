Игровой сайт под ключ

Комплексная система: хранилище данных + бизнес логика + сайт(ы). Система должна собирать данные от участников системы. Администрирование доступа. Полученные данные хранятся в системе и отображаются по запросу. Выдача хранимых данных по запросу пользователей.
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в общем суть сайта, что бы люди играли на коины друг с другом, коин - внутриигровая валюта.
сайт с каждой игры получает % общая рулетка 10% и 1х1 5% прибыли с 1-ой игры
внутриигровая валюта: 1коин - 0.5$
мин ставка - 1 coin.
сумма ставки круглая - 1,2,3,4 и т.д
регистрация через маил-пароль, вк, fc, gmail
восстановление пароля по почте.
сделать оптимизацию под телефон, планшет, телевизор, компьютер.
сайт сделать на двух языках, как руccкоязычный и eng
в шапке должно быть: главная, рефералка, акции, личный кабинет, инфо, промокод, ввод/вывод средств, выход/вход RU/ENG
шапка должна располагаться вверху.
ГЛАВНАЯ
экран разделен на 2 части
левая часть это общая рулетка, где каждый игрок может поставить любую сумму, чем больше, тем больше у него шанс выйгрыша.
перед началом игры, идет отсчет 30 сек, в течении этого вренмени игроки должны поставить свою сумму и как время кончается за 3 сек
идет ненавязчивый сигнал информирующий о старте рулети.
победитель получает всю сумму, минус процент сайта.
правая сторона игры 1х1 - где видны созданные комнаты игроками и можно создать свою.
игрок может создать комнату, выставить сумму на которую хочет играть и ждать др. чела пока он к нему не присоединится. как только чел зашел идет
отсчет 5 сек с ненавязчивым звуковым сопровождеинем и начинается крутиться рулетка.
при играх ники игроков отображаются для всех, т.е каждый видит кто сколько ставит.
РЕФЕРАЛКА
игрок имеет автоматически сгенерированную реф. ссылку и может создать свой промокод из латинских букв, длиной не больше 15 символов.
кто пригласил:
будет иметь 1% прибыли с выйгрыша приглашенного с рулетки 1х1 и 2% с выйгранной общей рулетки.
кто вписал промокод:
у того не будет комиссии сайта при выводе средств.
Указать информацию как работает промокод
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
в личном кабинете вся информация о прошлых играх: вин/луз, сколько ставил, с кем играл и т.п, видно сколько рефералов и сколько
коинов они ему принесли, можно перевести на основной счет.
Так же при регистрации чел придумывает себе ник и может загрузить себе аватар, так же он может это изменить
в личном кабинете.
ПОПОЛНЕНИ И ВЫВОД СРЕДСТВ:
сделать автоматическое пополнение и вывод
можно через кассы, но игрок оплачивает сам комиссию, киви через апи без % ОБСУДИТЬ?????
при вводе промокода или регистрации через реф. ссылку комиссия сайта при выводе средств становится равна 0, а так она 2%
в выплатах виден ник игрока и сколько он вывел с сайта
различные виды пополнения, под каждым указанна комиссия
как мне понять, где деньги игроков, а где заработанные? ОБСУДИТЬ!!!!!
дизайн сайта, не обычный, современный, что бы все было на глаза у игрока и понятно, что бы появлялись всякие ляльки при выйгреше, т.е допустим при
вине 5 раз подряд будет
появляться фейерверк и звуковое сопровождение) на свое усмотрение)
ЧАТ:
можно выбрать ру чат енг чат, писать в чате можно после 3 дней регистрации.
ИНФО:
инфа о сайте как он работает, как играть
написать за что пологается бан в чате - мат: 1 день, угрозы - 5ч и т.п
подвал:
политика конфендициальности, почта связь. Ну и что там обычно еще пишут.
АДМИН ПАНЕЛЬ:
все % сайта можно изминить в ручную
в акциях и инфо сделать простенький редактор(менять цвет, шрифт, маштаб букв) что бы самому писать текст.
можно раздавать мут в чате
разделить права как главный админ, который имеет досутп ко всему и администратор, который только выдает мут в чате.
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