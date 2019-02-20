Cоздать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок174 просмотра
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Нужен сайт,  вот пример https://vipfreelance.ru Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием оплаты. Категории будут другие (курьеры, грузоперевозки, грузчики, ремонт, уборка и т.д.) И нужна будет страница с отзывами. Нарисовать логотип, поставить счетчик статистики, домен уже куплен.

5 лет назад
4Nevsky
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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