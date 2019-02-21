Сайт с конфигуратором для выбора вариантов исполнения товара

Здравствуйте!

Необходимо сделать небольшой сайт по промышленному оборудованию (назрела необходимость продвижение одного

типа оборудования на отдельном сайте)

Стандартная сетка:

тип оборудования выбор, техническая информация- каталоги, о нас, контакты,галерея.

Нестандартно- сделать страничку комплектации оборудования с визуализацией продукции в

зависимости от выбора комплектующих и назначения. Те конфигуратор, как

при выборе комплектации..... например авто.

Как я вижу- в левой части картинки с галками вариантов исполнения- в правой общая картинка результата выбора.

итог- выбираем- заполняем-письменный текст- отправляем с сайта готовый заказ на почту.

ТЕ результат того, что выбрал пользователь мы получаем у себя на почте в виде заполненного Опросного листа с картинкой.

Касательно комплектации. Если упрощенно, то допустим берем велосипед:

варианты с картинками- дорожный, спортивный, горный и тд. выбрали

варианты расцветки с картинками выбрали

варианты колес с картинками- выбрали

варианты резины с картинками- выбрали

ну и тд

Все это в правой части представлено в графическом оформлении, в левой

постоянно присутствует картинка, меняющаяся в зависимости от

предпочтения пользователя.

Если вам не понятно как работает конфигуратор и вы не знаете как это реализовано- не тратьте мое время на

чтение текста о том, как вы много умеете делать одинаковых сайтов по

одному шаблону за 5 копеек.

Что есть:

есть мои предпочтения по оформлению, есть рисовальщик, который по заданию разработчика сайта

уже будет делать картинки под моим руководством.

Естественно, сайт, должен быть в мобильной версии и в любых разрешениях экрана, читаем.

Иметь современную систему управления с панелью.

естественно, хотелки могут появиться в процессе разработки.

Пожалуйста, только для серьезных ответственных, имеющих опыт и портфолио.

Пишите пожалуйста после прочтения ЭТОГО ТЗ,