Необходим сайт на вордпресс. Будет 3 типа страниц - главная, услуга (сокращенная версия главной) и страница блога. Вот пример хорошего дизайна и структуры gwd.ru Дизайн - уникализированный шаблон. От исполнителя: - Хорошее знание Вордпресс - Чувство стиля - Знание html и адаптивной ...
Сайт с конфигуратором для выбора вариантов исполнения товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать небольшой сайт по промышленному оборудованию (назрела необходимость продвижение одного
типа оборудования на отдельном сайте)
Стандартная сетка:
тип оборудования выбор, техническая информация- каталоги, о нас, контакты,галерея.
Нестандартно- сделать страничку комплектации оборудования с визуализацией продукции в
зависимости от выбора комплектующих и назначения. Те конфигуратор, как
при выборе комплектации..... например авто.
Как я вижу- в левой части картинки с галками вариантов исполнения- в правой общая картинка результата выбора.
итог- выбираем- заполняем-письменный текст- отправляем с сайта готовый заказ на почту.
ТЕ результат того, что выбрал пользователь мы получаем у себя на почте в виде заполненного Опросного листа с картинкой.
Касательно комплектации. Если упрощенно, то допустим берем велосипед:
варианты с картинками- дорожный, спортивный, горный и тд. выбрали
варианты расцветки с картинками выбрали
варианты колес с картинками- выбрали
варианты резины с картинками- выбрали
ну и тд
Все это в правой части представлено в графическом оформлении, в левой
постоянно присутствует картинка, меняющаяся в зависимости от
предпочтения пользователя.
Если вам не понятно как работает конфигуратор и вы не знаете как это реализовано- не тратьте мое время на
чтение текста о том, как вы много умеете делать одинаковых сайтов по
одному шаблону за 5 копеек.
Что есть:
есть мои предпочтения по оформлению, есть рисовальщик, который по заданию разработчика сайта
уже будет делать картинки под моим руководством.
Естественно, сайт, должен быть в мобильной версии и в любых разрешениях экрана, читаем.
Иметь современную систему управления с панелью.
естественно, хотелки могут появиться в процессе разработки.
Пожалуйста, только для серьезных ответственных, имеющих опыт и портфолио.
Пишите пожалуйста после прочтения ЭТОГО ТЗ,
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