Верстка сайта с макета в фотошопе.

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/findwater/portfolio/sajty-pod-klyuch-58/kviz-yaht-tury-2252014/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Был изготовлен сайт в фотошопе.
Нужно рабочее исполнение сайта.
Требования к сайту :
Удобная и понятная админка,
Динамичность,
Надёжная CMS,
Анимация,
Разделы,
Подразделы,
Базовые настройки SEO (GOOGLE, YANDEX)
Прочее – согласование с дизайнером.
Требование к исполнителю:
Оплата PayPal,
Постоянная связь WhxtsAxp, Vxxer,
Исключительно граждане ЕС или РФ.
С украинскими исполнителями НЕ РАБОТАЕМ
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