Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбе

необходимо доделать сайт обмена валют, а именно 1. Парсинг цифр с таблицы курсов (есть готовая ссылка от куда можно парсить) 2. Cделать графики движения валют через highcharts.com поместить на сайт 3. конвектор валют
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбеЕсть 2 списка лендингов по этим тематикам -
44 лендинга - Мишки из розhttps://youtu.be/rhjVMVrUSPQ
33 лендинга - Розы в колбе
https://youtu.be/0BuQkgUPZ9cНужны лендинги не хуже чем в этом спискеПишите цену и срок
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