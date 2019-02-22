Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбе

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок175 просмотров
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Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбеЕсть 2 списка лендингов по этим тематикам -

44 лендинга - Мишки из розhttps://youtu.be/rhjVMVrUSPQ

33 лендинга - Розы в колбе

https://youtu.be/0BuQkgUPZ9cНужны лендинги не хуже чем в этом спискеПишите цену и срок

5 лет назад
ewanm0roz0v
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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