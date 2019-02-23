Копия сайта-визитки на WP

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!  

Нужно сделать сайт на шаблоне, стиль минимал, светлые тона.

в принципе будут следующие страницы с наполнением как на этом сайте oskgroup.ru 

- о компании 

- направление деятельности 

- объекты 

- контакты 

Пишем стоимость, сроки, цмс.

5 лет назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка сайта с макета в фотошопе.

    Был изготовлен сайт в фотошопе.  Нужно рабочее исполнение сайта.  Требования к сайту :  Удобная и понятная админка,  Динамичность,  Надёжная CMS,  Анимация,  Разделы,  Подразделы,  Базовые настройки SEO (GOOGLE, YANDEX)  Прочее – согласование с дизайнером.  Требование к исполнителю:  Оплата PayPal,  Постоянная связь WhxtsAxp, Vxxer,  Исключительно граждане ЕС или РФ.  С украинскими исполнителями ...

    Верстка сайта
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание лендинга под ключ по услугам

    Необходимо сделать Landing page по сайтам примерам, для компании которая занимается проведением мероприятий в сфере услуг. Прошу обращаться только обязательных специалистов, ежедневно на связи. Оплата по факту выполненной работы.  Перспективы дальнейшего сотрудничества. Возможно сотрудничество с начинающим специалистом. Жду предложений ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбе

    Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбеЕсть 2 списка лендингов по этим тематикам - 44 лендинга - Мишки из розhttps://youtu.be/rhjVMVrUSPQ 33 лендинга - Розы в колбе https://youtu.be/0BuQkgUPZ9cНужны лендинги не хуже чем в этом спискеПишите ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо доделать сайт обмена валют

    необходимо доделать сайт обмена валют, а именно  1. Парсинг цифр с таблицы курсов (есть готовая ссылка от куда можно парсить) 2. Cделать графики движения валют через highcharts.com поместить на сайт 3. конвектор валют

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт

    Нужно сделать сайт для фитнес-фестиваля. С заглушкой, подвалом, регистрацией и т.п. Сроки сжаты, работы много. Кого заинтересовало оставляйте отклики, скину тз с деталями и свои мысли.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание персонального сайта

    Создание сайта специалиста, индивидуального сайта-визитки с комфортной cmos: - Хотелось бы элегантный и одновременно простой Дизайн (типа сайта apple.com) - Верстка адаптивная, HTML - Наполнение контентом (копирайтинг ) - Админ панель - Желательна разработка сайта на платформе Laravel

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен сайт под ключ

    Занимаюсь монолитными   лестницами.  Нужен сайт простои и понятный который предлагает и продает меня как лучшего мастера в сфере монолитных лестниц для заказчиков и конструкторских бюро.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад