Копия сайта-визитки на WP

Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбеЕсть 2 списка лендингов по этим тематикам - 44 лендинга - Мишки из розhttps://youtu.be/rhjVMVrUSPQ 33 лендинга - Розы в колбе https://youtu.be/0BuQkgUPZ9cНужны лендинги не хуже чем в этом спискеПишите ...